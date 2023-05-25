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НовостиОбщество25 мая 2023 8:18

Энергетики повысили надежность электроснабжения жителей отдаленных населенных пунктов Югры

Энергетики провели комплексное обслуживание силовых трансформаторов в Сургутском районе
Источник:kp.ru
Фото: Татьяна Варламова.

Фото: Татьяна Варламова.

Благодаря проведенным на силовых трансформаторах работам повышена надежность электроснабжения 1,3 тыс. жителей деревни Лямина и поселка Песчаный Сургутского района, а также промышленных объектов компаний «Транснефть» и «Сургутнефтегаз».

На подстанциях классом напряжения 110 кВ специалисты «Россети Тюмень» заменили 12 вводных, 6 опорных изоляторов и провели капремонт трех выключателей без отключения потребителей от сети. Подача электричества в период технических работ осуществлялась по резервной схеме.

На выполнение комплексных работ энергокомпания направила 4,5 млн руб. Всего в течение года сургутские энергетики проведут плановое техническое обслуживание на 19 высоковольтных подстанциях.