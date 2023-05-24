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НовостиПроисшествия24 мая 2023 8:15

Житель Советского надолго отправится в колонию за убийство супруги по пьяни

Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Советском вынесли приговор в отношении 37-летнего местного жителя, по пьяни зарезавшего супругу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 25 ноября 2021 года. В тот день обвиняемый перебрал со спиртным, а затем затеял ссору с возлюбленной.

- Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, нанес супруге в ходе ссоры несколько ножевых ранений. Смерть потерпевшей наступила на месте, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал югорчанина виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что в Сургуте муж зарезал супругу на глазах их сына, а затем попытался покончить с собой.