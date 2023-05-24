Нижневартовские следователи заинтересовались гибелью подростка при купании в озере

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Нижневартовские следователи заинтересовались гибелью 14-летнего мальчика во время купания. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства смерти подростка.

- Сообщение о том, что 14-летний подросток утонул в озере Молодежном, куда пришел купаться вместе с двумя друзьями, поступило 23 мая. Тело юноши достали из воды водолазами. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено, однако для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в пресс-службе регионального следкома.

На данный момент ведется процессуальная проверка, по ее итогам будут приняты соответствующие решения.