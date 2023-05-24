На трассе Сургут - Лянтор пострадали водитель «Лады» и его 75-летний пассажир

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 23 мая на 24 километре автодороги Сургут - Лянтор.

- По предварительным данным, около 19.10 вечера 66-летний водитель «УАЗа», проезжая нерегулируемый перекресток, не пропустил автомобиль «ВАЗ», движущийся по главной дороге. Это привело к столкновению транспортных средств, - прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося 42-летний водитель «Лады» и его 75-летний пассажир получили травмы.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Также автоинспекторы задержано 11 пьяных водителей, 66 - за выезд на встречную полосу и 47 - за нарушение правил перевозки детей.