Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

В Сургут на лечение прибыли двое жителей Макеевки. Им окажут высококвалифицированную медицинскую помощь в Травматологическом центре. Врачи проведут необходимые исследования, после чего будет примут решение о проведении им соответствующих операций. Все это время пациенты из Макеевки будут находиться под наблюдением медиков.

Стоит отметить, что Югра уже провела лечение и реабилитацию больше 30 пациентов из Донбасса. За год работы в округ доставили больше тысячи человек, которым оказывают не только медицинскую помощь, но и помогают в решении бытовых ситуаций - от оформления документов до трудоустройства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургут приехала передвижная выставка «Югра - Донбасс. Добровольцы».