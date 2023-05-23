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НовостиЗдоровье23 мая 2023 8:55

В Сургут на лечение прибыли двое жителей Макеевки

Югра уже провела лечение и реабилитацию больше 30 пациентов из Донбасса
Виктория Терина
Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

В Сургут на лечение прибыли двое жителей Макеевки. Им окажут высококвалифицированную медицинскую помощь в Травматологическом центре. Врачи проведут необходимые исследования, после чего будет примут решение о проведении им соответствующих операций. Все это время пациенты из Макеевки будут находиться под наблюдением медиков.

Стоит отметить, что Югра уже провела лечение и реабилитацию больше 30 пациентов из Донбасса. За год работы в округ доставили больше тысячи человек, которым оказывают не только медицинскую помощь, но и помогают в решении бытовых ситуаций - от оформления документов до трудоустройства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургут приехала передвижная выставка «Югра - Донбасс. Добровольцы».