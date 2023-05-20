Фото: администрация Сургута

В Сургут приехала передвижная выставка «Югра - Донбасс. Добровольцы». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, она рассказывает о жителях региона, которые помогают восстанавливать мир на территории Донбасса, принимая участие а гуманитарных миссиях.

- В экспозиции представлены фото и видео, отражающие деятельность добровольцев и журналистов на Донбассе в 2022 году, а также предметы деятельности и быта волонтеров, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Сургута

Отметим, что выставка начала свою работу в Ханты-Мансийске. После Сургута она отправится в другие города региона - Нефтеюганск, Нижневартовск и Нягань

Посмотреть экспозицию сургутяне могут в парке «Россия-моя история. Югра», расположенном по улице Мелик-Карамова, д. 4/4.