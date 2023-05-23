В Югре 23 мая прогнозируют дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 23 мая будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4 – 9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11° С, местами 0, +5° С. Днем потеплеет до +23, +28° С, местами по восточной половине округа +17, +22 °С.

В Ханты-Мансийске возможна переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +7, +9 °С, днем потеплеет до +23, +25 ° С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.