Более 150 человек в составе 23 команд поучаствовали в чемпионате по интеллектуальным играм в Югре

Фото: Александр Шумай

Свыше 150 человек в составе 23 команд приняли участие в открытом региональном чемпионате по интеллектуальным играм «Умная энергия» среди работников топливно-энергетического комплекса. Чемпионат, организатором которого является компания «Россети Тюмень», прошел в Сургуте.

В интеллектуальном марафоне свои знания показали молодые специалисты дочерних предприятий «Газпрома», «Роснефти», «Славнефти», «ОГК-2», «Юнипро», группы «Россети» и др. В течение шести часов они боролись за победу в «Брейн-ринге», «Что? Где? Когда?» и в «Мультииграх».

Победу по итогам трех этапов одержала команда «Орден иллюминаторов» из «Сургутнефтегаза». Второе место в финальном зачете и серебро чемпионата получила сборная #Ходимнатренировки, тоже представляющая нефтегазодобывающую компанию. А бронзу взяли игроки команды «Газпром трансгаз Югорск».

– Мы рады, что наш подход позволяет совмещать непрерывное развитие профессиональных компетенций и талантов с такими яркими форматами. Общение, новые знакомства, опыт взаимодействия в команде – все это в дальнейшем помогает работникам эффективнее решать сложные производственные задачи, – отметил заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков.

Впервые открытый чемпионат по интеллектуальным играм «Умная энергия» прошел в 2021 году. За это время в интеллектуальном турнире приняли участие более 400 специалистов предприятий ТЭК ХМАО-Югры.