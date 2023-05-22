С 23 мая в Сургуте завершается отопительный сезон Фото: Татьяна Коркина

С 23 мая в Сургуте завершается отопительный сезон в многоквартирных домах. Такую информацию опубликовала администрация города в своем телеграм-канале. Власти отметили, что в дошкольных и образовательных учреждениях, а также в больницах и на других социальных объектах подача тепла будет прекращена по заявкам, но не позднее 1 июня.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте с 1 июня начнется плановое отключение горячего водоснабжения. Об этом сообщила администрация города, опубликовав график отключения горячей воды на лето. Отключения горячей воды будут продолжаться в течение лета. За две недели специалисты произведут ремонтные и регламентные работы, чтобы исключить неполадки в работе инженерной системы города в зимний период.