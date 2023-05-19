С 1 июня в Сургуте начнут отключать горячую воду Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте с 1 июня начнется плановое отключение горячего водоснабжения. Об этом сообщила администрация города, опубликовав график отключения горячей воды на лето.

Отключения горячей воды будут продолжаться в течение лета. За две недели специалисты произведут ремонтные и регламентные работы, чтобы исключить неполадки в работе инженерной системы города в зимний период. Первыми, с 1 по 14 июня, без горячего водоснабжения останутся часть жителей 7, 7А, 8,9, 10 микрорайонов, квартала 7 и проспекта Набережный.

С полным графиком отключения воды можно ознакомится по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Нижневартовска сообщили о ежегодном отключении горячей воды.