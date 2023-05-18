Власти Нижневартовска сообщили о ежегодном отключении горячей воды

Власти Нижневартовска анонсировали ежегодное отключение горячей воды Фото: Юлия Кучеренко

Коммунальные службы Нижневартовска готовятся к началу большой ремонтной кампании в рамках подготовки города к следующей зиме. В связи с этим планируется отключение горячего водоснабжения, которое будет производиться в несколько этапов:

Так, с 22 мая без горячей воды останутся: Прибрежная зона-1, Прибрежная зона-2, Прибрежная зона-3, квартал «Мира», квартал «Б», квартал «Ленина», квартал «Молодежный». Частично отключат воду в микрорайонах №№1, 5 восточный, 5 западный, 6, 8, 9, 9-А, 9-Б, 12, 14, 15, 15-А, 16, 16-А.

С 5 июня горячей воды не будет в микрорайонах №2П и №16П. А с 13 июня - микрорайоны №№1 (частично), 2, 3, 4, 5 восточный (частично), 5 западный (частично), 6 (частично), 10-В, 10-Г, МЖК.

В завершении с 17 июля отключение воды ожидается в микрорайонах №№7, 7-А, 8 (частично), 8-А, 10, 10-А, 10-Б, 11, 12 (частично), 13, 14, 16 (частично), квартал «Северный», кварталы №№17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31-А, 32, 40, В-1.1.

Планируемый срок отключения горячего водоснабжения составит до 14 дней. Об изменениях жителей предупредят управляющие компании. Графики отключения горячей воды можно посмотреть на официальном сайте администрации города.