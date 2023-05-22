В Нефтеюганске вор вынес из квартиры двух плюшевых медведей и двухметровую статую медведя

Фото: пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску

В Нефтеюганске задержан подозреваемого в краже из квартиры частично расселенного дома. Расследование началось после того, как в полицию заявила женщина, рассказав, что неизвестные взломали дверь от ее квартиры и похитили бытовую технику, двух плюшевых медведей и двухметровую статую медведя.

Полицейские выяснили, что подозреваемые проникли в дом, через квартиру, расположенную на первом этаже деревянного дома, сняв москитную сетку с открытого окна соседки. Оттуда злоумышленники тоже не ушли не с пустыми руками, а прихватив с собой микроволновку, пылесос, шуруповерт и 50 тысяч рублей.

Полиция задержала 27-летний нефтеюганеца. Он признался, что совершил кражу с корыстной целью. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.