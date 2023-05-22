В Нефтеюганске из-за несоблюдение очередности проезда произошло ДТП с жуткими последствиями

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные дни, с 20 по 21 мая 2023 года, зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Так, из-за несоблюдение очередности проезда произошло ДТП с жуткими последствиями.

Эта авария произошла в Нефтеюганске, когда 35-летний водитель автомобиля «Honda», двигаясь по улице Ленина, при повороте налево в дворовую территорию не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «BMW», под управлением 20-летнего водителя. В результате водитель «Honda» погиб, а 21-летний пассажир «BMW» получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за выходные сотрудниками Госавтоинспекции задержано 52 водителя с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 68 водителей и 250 - за нарушение правил перевозки детей.