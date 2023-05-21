В Пыть-Яхе полицейские выясняют обстоятельства ДТП с погибшим мотоциклистом

Фото: скриншот из видео УМВД России по ХМАО-Югре

В Пыть-Яхе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим мотоциклистом. Авария произошла сегодня, 21 мая, около 13:10. По предварительным данным, 42-летний водитель мотоцикла «Лифан» не справился с управлением и съехал с дороги на левую обочину, после чего врезался в дерево.

Как пишут в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, в результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают полицейские, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что на одной из парковок Нижневартовска в ночь на 9 мая обстреляли автомобили.