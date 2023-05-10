На одной из парковок Нижневартовска в ночь на 9 мая обстреляли автомобили

Фото: соцсети

В Нижневартовске в ночь на 9 мая неизвестный обстрелял машины на парковке. Информация об этом появилась в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Жители напуганы и боятся возвращения стрелка. Уточняется, что инцидент произошел на улице 60 лет Победы.

Фото: соцсети

- Выстрелов никто не слышал. Но полицейские достали из машин пули, - сообщили в одном из пабликов владельцы автомобилей.

Жители Нижневартовска отмечают, что подобный случай уже происходил в городе, причем виновника так и не нашли. Сейчас автовладельцам остается надеется, что стрелявшего смогут найти по уличным камерам видеонаблюдения. В любом случае пострадавшие обратились в полицию и написали заявление.

«Комсомольская правда - Югра» связалась с пресс-службой полиции Нижневартовска, чтобы уточнить информацию о случившемся. В полиции нам рассказали, что по предварительным данным, повреждены около 6 автомобилей, а также о том, что виновного в этом происшествии сейчас разыскивают.

Фото: соцсети

- В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску 9 мая обратились местные жители и сообщили о повреждении своих автомобилей. В настоящее время проводится комплекс мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего - сообщили в полиции Нижневартовска.

Напомним, ранее мы писали о том, кто такой Владимир Широков, который держал трехлетнего сына в запертой квартире в Нижневартовске.