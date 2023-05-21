Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм21 мая 2023 11:33

Новый рейс в Турцию из Югры запустят с 5 июня

Полеты будут осуществлять из Сургута в Анталью
Виктория Терина
Рейсы с 5 июня будут осуществлять из Сургута в Анталью

Рейсы с 5 июня будут осуществлять из Сургута в Анталью

Фото: Юлия Кучеренко

Новый рейс в Турцию из Югры запускает авиакомпания Utair. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, начиная с 5 июня рейсы будут осуществлять из Сургута в Анталью.

Стоит отметить, что ранее ни одна авиакомпания не выполняла данный маршрут. А теперь, по понедельникам, у пассажиров будет такая возможность. Вылет из Сургута запланирован на 06:55, из Антальи - на 12:15. Время в пути составит 6 часов 20 минут.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писали о том, что жители Тюмени смогут напрямую летать в турецкий Бодрум. Рейсы между городами запустят уже 3 июня, а выполнять их будет авиакомпания Utair.