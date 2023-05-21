Новый рейс в Турцию из Югры запустят с 5 июня

Рейсы с 5 июня будут осуществлять из Сургута в Анталью Фото: Юлия Кучеренко

Новый рейс в Турцию из Югры запускает авиакомпания Utair. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, начиная с 5 июня рейсы будут осуществлять из Сургута в Анталью.

Стоит отметить, что ранее ни одна авиакомпания не выполняла данный маршрут. А теперь, по понедельникам, у пассажиров будет такая возможность. Вылет из Сургута запланирован на 06:55, из Антальи - на 12:15. Время в пути составит 6 часов 20 минут.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писали о том, что жители Тюмени смогут напрямую летать в турецкий Бодрум. Рейсы между городами запустят уже 3 июня, а выполнять их будет авиакомпания Utair.