Энергетики помогли повысить качество мобильной связи в Сургуте

Фото: Усольцев Олег

«Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям базовую станцию сотовой связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Выполненные мероприятия позволили повысить качество мобильной связи и интернета в Сургуте – крупнейшем городе региона с населением свыше 400 тысяч человек.

Для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования энергетики выдали 15 кВт мощности от подстанции 110 кВ «Строительная». В рамках договора техприсоединения построено 2 участка воздушных линий электропередачи и установлена трансформаторная подстанция мощностью 25 кВА.

Отметим, что с начала 2023 года предприятие обеспечило централизованное электроснабжение 11 базовых станций сотовой связи в Югре и Тюменской области.