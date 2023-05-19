Сургутские врачи спасли роженицу, у которой начался сепсис

Фото: «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»

Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства спасли жизнь беременной женщине. Подробности рассказали в официальном телеграм-канале медучреждения.

- Пациентка, которой предстояли 2 роды поступила в сроке 37 недель. Текущая беременность протекала на фоне угрозы прерывания беременности, тяжелой анемии, высокого инфекционного индекса. К тому же в 2021 году она перенесла сепсис (это тяжелое патологическое состояние, которое описывается, как нахождение возбудителя (микроба или грибков) в крови. Развитие септического процесса является опасным для жизни состоянием и при несвоевременном лечении может приводить к гибели человека. - Прим. ред.), карбункул почки. Женщину благополучно родоразрешили. На свет появилась малышка весом 3300 гр и ростом 55 см - отметили в центре охраны материнства и детства.

На 3 сутки после родов у пациентки поднялась высокая температура, появились признаки эндометрита и молниеносно начал развиваться сепсис, полиорганная недостаточность, а также появились слабость и одышка. Тогда и началась борьба за её жизнь. Специалисты буквально в круглосуточном режиме дежурили у её постели.

- Ситуация усугубилась циррозом печени, нарастала почечная недостаточность, произошла задержка жидкости, пациентка могла дышать только в вертикальном положении, поскольку объем жидкости в плевральных полостях составлял более 2-х литров. На консилиум пригласили экспертов из Сургутской окружной клинической больницы, - комментирует ситуацию президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Благодаря врачам угроза жизни миновала и пациентка переведена в Сургутскую окружную клиническую больницу для дальнейшего лечения и восстановления.