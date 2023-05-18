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НовостиОбщество18 мая 2023 13:22

На мосту через реку Обь в районе Сургута ограничат движение транспорта

Ограничение введут с 12 июня
Виктория Терина
Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

В районе Сургута на мосту через Обь с 12 июня перекроют движение. Это связано с ежегодным плановым обследованием. Об этом сообщил телеграм-канал управления автодорог Югры.

- С 12.06.2023 г. по 28.06.2023 г. на мосту через реку Обь имени Валентина Фёдоровича Солохина будет проводиться ежегодное плановое обследование. В этой связи с 01:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту - сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

Югорчанам посоветовали учитывать ограничения при планировании поездок, а также отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала, что на новом участке дороги в Сургуте скорректирован режим светофора. Это связано с жалобами водителей.