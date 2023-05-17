На новом участке дороги в Сургуте скорректирован режим светофора

Фото: администрация Сургута

На новом участке дороги на пр. Комсомольский от ул. Федорова до ул. Кайдалова, который соединил сразу несколько микрорайонов в Сургуте, у некоторых автомобилистов возникли трудности при передвижении. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале городской администрации.

Дорожники среагировали на жалобы водителей, которые возмутились образовавшейся по левой полосе пробке, и скорректировали режим работы светофора. До открытия дороги светофор не работал, и водители ездили, руководствуясь знаками дорожного движения - пробок не возникало.

- Специалисты департамента городского хозяйства держат ситуацию на контроле. В случае необходимости они готовы провести повторную донастройку. Важно, чтобы пропускная способность на проспекте была комфортной для горожан - говорится в сообщении администрации.