Мэрия Сургута окажет помощь родителям мобилизованного, у которых сгорел дом в СНТ «Рассвет»

Фото: администрация Сургута

Администрация Сургута включилась в работу по оказанию помощи погорельцам - семье военнослужащего.

- 12 мая на территории СНТ «Рассвет» произошел пожар в жилом доме, который поврежден на всей площади, в том числе обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается. Оказываются все возможные меры поддержки погорельцам. Подключены к оказанию помощи Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства и добровольцы - рассказали в администрации.

Погорельцы – семейная пара. Их сын был призван на службу в ряды Вооруженных сил в рамках проведения частичной мобилизации. Власти города заверили, что семья получила единовременную выплату, продуктовый набор, постельное белье, верхнюю одежду. Кроме того, им оказывается содействие по восстановлению утраченных документов.

- Проведены работы по восстановлению электроснабжения. Спланирована расчистка участка и разбор сгоревшего дома. Гражданам предложены возможные варианты предоставления жилья. Ситуация находится на контроле комиссии по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан администрации Сургута - сообщили в администрации.