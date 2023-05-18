В Сургуте волонтеры помогают семье участника СВО, у которой сгорел дом

Фото: архив ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Под Сургутом у семьи участника СВО сгорел дом. Волонтеры Гуманитарного Добровольческого Корпуса оперативно подключились к помощи семье: организовали сбор людей для разбора завалов, а также привезли пострадавшим продукты и одежду.

- Полностью сгорел второй этаж, первый пострадал тоже - жить в доме невозможно. Нужны крепкие мужчины для помощи при разборе завалов, также семья не откажется от генератора во временное пользование — пока не отремонтируют электрику. На данный момент семья проживает в металлическом вагончике, они готовят еду на костре, нет возможности зарядить телефон, - сообщила руководитель штаба добровольцев Гумкорпуса Светлана Басова.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Урая и Кондинского района отправили 6 тонн гуманитарного груза в помощь жителям Донбасса.