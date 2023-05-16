Пожары в ХМАО: последние новости на 16 мая 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 16 мая, в ХМАО округе отсутствуют действующие природные пожары. Это подтверждает департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- За прошедшие сутки лесопожарные формирования потушили 4 ландшафтных пожара в Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах на общей площади 429 га. Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — 4 класс. Мониторинг югорских лесов осуществляется в постоянном режиме - говорится в сообщении департамента.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 10 лесных пожаров на площади 74,31 га и 46 ландшафтных на площади 3673,1 га. С 28 апреля в регионе объявлен особый противопожарный режим.

О природных пожарах можно сообщить в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры по телефону 8 (3467) 33-15-46, а также на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00 или в службу экстренного реагирования 112.