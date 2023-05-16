Повышена надежность электроснабжения нефтеперекачивающей станции в Югре

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Энергетики завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Сатарино» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания обеспечивает электроэнергией одноименную нефтеперекачивающую станцию компании «Транснефть – Сибирь», входящую в состав магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин.

Ремонт энергообъекта состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Технические мероприятия проведены на трансформаторе мощностью 25 МВА. Специалисты выполнили ремонт ключевых узлов силового оборудования и заменили привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой.

Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин, который осуществляет транспортировку углеводородов с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы европейской части России. На повышение надежности электроснабжения потребителей энергетики направили более 5 млн рублей.