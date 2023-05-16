Турецкие фильмы и сериалы набирают популярность среди югорчан

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

За год в Югре повысился интерес к турецкому кинематографу на 41%. Об этом рассказали эксперты онлайн-кинотеатра KION от МТС после проведенного анализа зарубежных кинопредпочтений у северян с апреля 2022 года по апрель 2023 года.

В лидеры по просмотрам в ХМАО-Югре вырвались исторический эпос о жизни легендарного турецкого правителя «Воскресший Эртугрул», популярная турецкая комедийная мелодрама «Номер 309» и восточная историческая сказка «Султан моего сердца». В пятерку также вошли сиквел фантастического боевика «Волк» – «Отряд 2039», а также лента о любви с Ханде Эрчел «Постучись в мою дверь».

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

Не сдают позиций и корейские киноленты, самые популярные из них: дорамы «Демон», «Отель «Дель Луна» и «Императрица Ки», экшн-комедия «Полицейская академия», а также история о любви и ненависти сквозь века «История девятихвостого лиса».

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

Среди индийских фильмов и сериалов в топе у югорчан триллер «Пушпа», «Кобра», «Черные вдовы», драма «Однажды в кино» и «Каранджит Каур». Некоторые северяне проявляют интерес и к контенту из Китая, это кинокартины «Начало», «Восемь сотен», «Рок Дог», «Всего лишь 30» и «Киберкраш: влюбится в твою улыбку».

Не менее популярны и латиноамериканские сюжеты. Чаще всего жители Югры смотрели фантастический мультфильм «Сельма в городе призраков», драматическую комедию «Ненастоящий папа», сериал «Дикая роза» и триллер «Каратель».