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НовостиПроисшествия16 мая 2023 6:23

В Югре на утро 16 декабря действующих природных пожаров не зарегистрировано

Особый противопожарный режим продолжает дейструет
Виктория Терина
В Югре продолжает действовать особый противопожарный режим

В Югре продолжает действовать особый противопожарный режим

Фото: Татьяна Коркина

По данным Авиалесоохраны Югры, по состоянию на 9:00, на территории округа действующих пожаров не обнаружено. За прошедшие сутки на территории ХМАО ликвидировано 3 возгорания на площади 409 га.

В Югре введен и продолжает действовать особый противопожарный режим. Напомним, ранее мы писали о том, что пожарные закончили тушить ландшафтный пожар в Нижневартовском районе.

О возникновении очага огня можно сообщить на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.