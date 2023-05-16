В Югре на утро 16 декабря действующих природных пожаров не зарегистрировано

В Югре продолжает действовать особый противопожарный режим
Фото: Татьяна Коркина
По данным Авиалесоохраны Югры, по состоянию на 9:00, на территории округа действующих пожаров не обнаружено. За прошедшие сутки на территории ХМАО ликвидировано 3 возгорания на площади 409 га.
В Югре введен и продолжает действовать особый противопожарный режим. Напомним, ранее мы писали о том, что пожарные закончили тушить ландшафтный пожар в Нижневартовском районе.
О возникновении очага огня можно сообщить на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.