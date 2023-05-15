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НовостиПроисшествия15 мая 2023 5:59

Пожарные закончили тушить ландшафтный пожар в Нижневартовском районе

За сутки на территории региона ликвидировано 4 возгорания на площади 528 га
Виктория Терина
Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры)

Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры)

По данным Авиалесоохраны Югры, по состоянию на 9:00 15 мая 2023 года, на территории Нижневартовского района локализован 1 ландшафтный пожар. Его площадь составила 250 га.

Причиной возгорания снова стал человеческий фактор, а именно несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. Пожар тушили 15 работников пожарно-спасательного отряда, Авиалесоохраны Югры, а также необходимая техника.

Всего за прошедшие сутки на территории региона ликвидировано 4 возгорания на площади 528 га.

Напомним, что с 28 апреля в ХМАО действует особый противопожарный режим. На всей территории округа запрещено сжигание мусора и сухой травы. При обнаружении природного пожара необходимо позвонить на прямую линию лесной охраны по номеру 8 800 100 94 00.