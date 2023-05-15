Стройплощадки будущих многоквартирных домов в Югре обеспечили светом

Фото: Ксения Гуськова

Энергетики присоединили к сетям две строительные площадки для возведения многоквартирных домов в сельском поселении Казым ХМАО-Югры. Дома строятся по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019-2024 годах».

В рамках мероприятий по техприсоединению были смонтированы распределительные шкафы 0,4 кВ и обеспечена выдача электроэнергии для возведения многоквартирных домов. Строительные площадки будут получать энергоресурсы от питающего центра 110 кВ «Амня» через две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Для контроля параметров качества и объема передаваемой электроэнергии специалисты «Россети Тюмень» произвели установку интеллектуальных приборов учета.

На протяжении многих лет «Россети Тюмень» обеспечивают электроэнергией поселок Казым, большую часть населения которого составляют представители коренных малочисленных народов Севера. После завершения строительства энергокомпания возьмет на себя обязательства по электроснабжению новых многоквартирных домов.