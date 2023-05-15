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НовостиПроисшествия15 мая 2023 10:40

В Югре пожарные потушили 73 пожара и спасли имущество югорчан на сумму более 40 миллионов рублей

Чаще всего горели жилые дома, дачи и бани
Виктория Терина
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

С 8 по 14 мая в Югре пожарные ликвидировали 73 пожара и спасли имущество граждан на сумму более 44 миллионов рублей. Объектами возгораний в 73 случаях стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 4 автомобиля.

Как уточнили в ГУ МЧС России по ХМАО, основной причиной пожаров стали: нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - неисправность электрических розеток, неправильная эксплуатация бытовых отопительных приборов.

Спасатели призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что за неделю, с 8 по 14 мая, в Югре ликвидировано 5 лесных и 14 ландшафтных пожаров.