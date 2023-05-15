За неделю, с 8 по 14 мая, в Югре ликвидировано 5 лесных и 14 ландшафтных пожаров

Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры

За прошедшую неделю – с 8 по 14 мая в Югре ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 48,8 га, а также 14 ландшафтных пожаров на площади 1578,6 га. По информации Депнедра и природных ресурсов Югры, причиной возгораний стало несоблюдение правил пожарной безопасности на природе.

- По состоянию на 09.00 15 мая, в регионе проводятся работы по дотушиванию одного локализованного ландшафтного пожара на площади 250 га в Нижневартовском районе. К ликвидации возгорания привлечены 15 работников лесопожарных формирований Югры, необходимая спецтехника - говорится в сообщении департамента.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре потушили 10 лесных пожаров на площади 74,31 га и 43 ландшафтных на площади 3264,1 га.