В Нижневартовске назначили нового директора департамента ЖКХ

Фото :департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

На должность заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города с 15 мая 2023 года назначен Анатолий Боков. Об этом сегодня сообщили в Управлении по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Нижневартовска.

Ранее Анатолий Николаевич Боков замещал должность руководителя обособленного подразделения в Нижневартовске ООО «Нижневартовские коммунальные системы». В системе ЖКХ он трудится 34 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске уволили чиновника, ответственного за скандальный ледовый городок со снегурочкой-трансгендером.