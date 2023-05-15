В Югре выявлено 19 новых случаев коронавируса за день Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 269 388 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 19 новых случаев COVID-19 в 9 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 8; Нижневартовске – 3; Сургутском районе – 1; Урае – 1; Когалыме –1; Югорске – 1; Кондинском районе – 1; Пыть-Яхе – 1.

На момент выявления у 19 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 19 случаях. За сутки на COVID обследовано 452 человека, всего прошли обследование 3 778 748.

За весь период от COVID в ХМАО умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 57 человек, за весь период пандемии вылечились 266 288 югорчан.