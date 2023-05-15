Стало известно о состоянии ребенка, которого сбил подросток на электросамокате в Сургуте

Фото: БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"

В детском нейрохирургическом отделении Сургутской травмбольницы продолжает лечение мальчик, серьёзно пострадавший от удара электросамокатом. Напомним, ДТП произошло на одном из городских тротуаров. В маленького пешехода на скорости врезался подросток, управлявший двухколесным транспортом.

- К нам ребёнок поступил в тяжелом состоянии с травмой головы. В срочном порядке его прооперировал заведующий нейрохирургическим отделением экстренной помощи Роман Касич, устранив опасные последствия вдавленного перелома черепа. Уже на следующий день в реанимации мальчик пришел в сознание и смог самостоятельно дышать, вскоре его перевели в палату - сообщили в медучреждении.

Врачи дают положительный прогноз по восстановлению юного пациента, но отмечают, что в начале июня его ждёт еще одна операция - краниопластика.

- Нейрохирурги заместят образовавшийся при переломе дефект кости титановой пластиной - пояснили медики.

Уже в конце июня ребенок сможет поехать на море, так как поездка была запланирована заранее. Врачи не возражают насчёт путешествия, а напротив, говорят, что морской воздух и теплый климат будут полезны для ребенка.