В Сургуте подросток на электросамокате сбил 5-летнего мальчика на велосипеде

Глава СУ СКР по ХМАО-Югре Михаил Мокшин поставил на контроль ход проверки по факту травмирования 5-летнего мальчика Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте проводится проверка по факту травмирования малолетнего, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

Как выяснилось проверка проводится из-за того, что 17-летний житель Сургута, управляя арендованным электросамокатом наехал на 5-летнего мальчика, передвигавшегося на велосипеде. В итоге пострадавший мальчик госпитализирован в больницу с травмами головы.

ДТП произошло 3 мая. Сегодня следователи проводят процессуальную проверку, выясняя все обстоятельства случившегося. Во время проверки силовики дадут правовую оценку действиям представителей фирмы, предоставляющей гражданам электросамокаты в аренду, установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

Руководитель следственного управления Михаил Викторович Мокшин лично контролирует ход проверки и ее результаты.