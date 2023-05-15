Фото: страница Екатерины Бежан в соцсети

Югорчанка выиграла международные соревнования по тайскому боксу. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства ХМАО. Чемпионат мира по тайскому боксу проходил в Бангкоке Участие в состязании приняли спортсмены из 102 стран мира.

Екатерина Бежан из Сургута уверено дошла до финала, сразилась с соперницей из Хорватии и одержала победу. Лидеры Чемпионата смогут попасть на Всемирные игры боевых искусств, которые состоятся в октябре в Саудовской Аравии.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсмены из Ханты-Мансийска отличились на международных соревнованиях.