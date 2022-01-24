Спортсмены из Ханты-Мансийска отличились на международных соревнованиях

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Спортсмены окружной столицы Югры отличились на международных соревнованиях. Одним из лидеров Чемпионата мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта стал хантымансиец. Соревнования проходили в Норвегии, в составе национальной сборной выступил спортсмен из Ханты-Мансийска Михаил Слинкин, он завоевал третье место в соревнованиях по парасноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».

Кроме того, состоялся Кубок мира по биатлону в Италии. В женской эстафетной гонке сборная России заняла второе место, в её составе выступила спортсменка из Ханты-Мансийска Кристина Резцова. А еще, Кристина заняла 14-е место в женском общем зачете Кубка мира с 323 очками, что является лучшим результатом среди россиянок.

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Югры стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу.