В Югре 14 мая погода будет прохладной и ветреной Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 14 мая, переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью 5-10 м/с. днем 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +1, +6 °С, а местами и до -2, -7 °С. Днем также будет переменчивая погода. Потеплеет до +8, +13 °С, а местами по северной половине лишь до +3 °С, а по южной половине округа воздух прогреется до +18 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью небольшой дождь, а днем без осадков. Ветер юго-западный 5-12 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6 °С. Днем температура воздуха +9, +11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.