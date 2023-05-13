В Нижневартовске ремонт дорог в 2023 году начнется 13 мая с улицы Мира

16 мая планируют приступить к фрезерованию существующего покрытия проезжей части. Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске в 2023 году отремонтируют десятки дорог. Дорожный сезон начинается с 13 мая 2023 года. Ремонтные работы начнутся с улицы Мира, рассказали в пресс-службе городской администрации. Работы будет выполнять компания ООО «Премьердорстрой». В частности, сотрудники выполнят демонтаж тротуара по нечетной стороне улицы Мира, от Чапаева до Дзержинского.

— 16 мая планируют приступить к фрезерованию существующего покрытия проезжей части, в связи с этим будет осуществлено частичное перекрытие дороги, — сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Жители попросили также отремонтировать улицу Интернациональную из-за ее аварийного состояния.

Напомним, суд в Нижневартовске оставил под арестом стрелка Владимира Широкова до июня 2023 года.