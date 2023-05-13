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НовостиПроисшествия13 мая 2023 5:10

Суд в Нижневартовске оставил под арестом стрелка Владимира Широкова до июня 2023 года

Стрелок удерживал в заложниках сына и требовал позвонить Бастрыкину
Серафима Краснова
Стрелок удерживал в заложниках сына и требовал позвонить Бастрыкину.

Стрелок удерживал в заложниках сына и требовал позвонить Бастрыкину.

Фото: Татьяна Коркина

Нижневартовский суд продлил арест бывшему чиновнику Владимиру Широкову. Он останется за решеткой до июня 2023 года.

Напомним, стрелок удерживал в заложниках сына и требовал позвонить Бастрыкину и Грефу. Теперь он еще месяц просидит в СИЗО, сообщили в эфире местного телеканала «Мегаполис».

Владимир Широков забаррикадировал двери в своей квартире, откуда производил выстрелы. Пальбу мужчина открыл из окна, а потом и в самой квартире по прибывшим полицейским. Со стрелком были проведены переговоры. Следователи завели на него уголовное дело. В СМИ писали, что у мужчины диагностировали тяжелое заболевание, которое и сподвигло его на определенные поступки.