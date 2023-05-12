Почти 390 млн рублей направят энергетики на защиту энергокомплекса от природных пожаров в Тюменском макрорегионе

Фото: Ксения Гуськова.

В Югре, Тюменской области и ЯНАО сотрудники «Россети Тюмень» реализуют комплекс работ по подготовке электросетевого хозяйства к пожароопасному периоду. Выполнение организационных и технических мероприятий позволит минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций из-за внешних возгораний и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей. В 2023 году на эти цели компания направит более 389 миллионов рублей.

В зонах риска возникновения природных пожаров в трех регионах находятся 253 участка линий электропередачи и 124 подстанции «Россети Тюмень». Сотрудники организации проверили системы противопожарной защиты, средства предупреждения и тушения возгораний. С работниками проведены дополнительные инструктажи и учения по отработке оперативных действий в случае чрезвычайной ситуации.

С начала действия противопожарного режима в ХМАО-Югре и двух соседних регионах энергетики усилили контроль за состоянием энергетических объектов. Для снижения рисков распространения низового огня выполнена опашка 65 подстанций и расчищено свыше 350 гектаров просек ЛЭП. Помимо этого, специалисты во взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС России и органами власти ведут круглосуточный мониторинг пожарной обстановки. В случае необходимости сотрудники оказывают содействие в тушении возгораний в населенных пунктах.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в пожароопасный период в Тюменском макрорегионе готовы 193 бригады энергетиков в составе 907 специалистов и 392 единицы техники. Кроме того, при острой необходимости компания задействует десятки резервных источников питания.