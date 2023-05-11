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НовостиОбщество11 мая 2023 7:00

В Нефтеюганском районе заметили взрослых медведей с медвежатами

Жителей одного из сельских поселений предупредили об опасности
Виктория Терина
В Нефтеюганском районе заметили взрослых медведей с медвежатами

В Нефтеюганском районе заметили взрослых медведей с медвежатами

Фото: Юлия Кучеренко

Администрация сельского поселения Салым Нефтеюганского района предупредила жителей о возможной встрече с медведями.

- В районе кладбища (566 км автодороги) и в районе озера Пегыттывтор (Бабье) (572 км) замечены взрослые медведи с медвежатами. Просьба соблюдать все меры безопасности. Особое внимание уделить местонахождению детей. Будьте осторожны! - предупредили в мэрии.

Местные жители предполагают, что медведи могут отправится в поселок в поиске пропитания из-за дыма и смога, которые наблюдаются сейчас на территорию округа.

Напомним, что на сегодня в регионе нет действующих лесных пожаров.