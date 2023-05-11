В Югре 11 мая 2023 года нет действующих лесных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

По информации Авиалесоохраны Югры, по состоянию на 9:00, на территории ХМАО действующих пожаров не обнаружено. За прошедшие сутки на территории Югры ликвидировано 4 возгорания на площади 786 га.

Особый противопожарный режим продолжает действовать во всех муниципальных образованиях региона. Для сообщения о возникновения очага огня необходимо позвонить на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кондинском районе задержали поджигателей сухой травы возле озера Туман. Из-за их действий произошло возгорание сухой травы в пойме на площади около 40 га.