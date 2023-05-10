В Кондинском районе задержали поджигателей сухой травы возле озера Туман Фото: Татьяна Коркина

В Кондинском районе полицейские выявили двух рыбаков, причастных к ландшафтному пожару возле озера Туман. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

- Оперуполномоченными уголовного розыска установлены жители одного из поселений Кондинского района 1985 и 1975 годов рождения, которые причастны к ландшафтному пожару возле озера Туман - говорится в сообщении.

Оказалось, что во время рыбалки нетрезвые мужчины нарушили требования противопожарной безопасности и подожгли сухостой. Из-за их неосторожных действий произошло возгорание сухой травы в пойме на площади около 40 га. Мужчины сознались в содеянном. Полицейские собрали административный материал, который направили в компетентные органы для рассмотрения и принятия решения о их наказания.