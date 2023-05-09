Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила жителей с Днем Победы

Фото: Наталья Комарова / социальная сеть «ВКонтакте».

Глава Югры Наталья Комарова 9 мая выступила с обращением к землякам. Губернатор поздравила гостей и жителей округа с Великим праздником. Наталья Комарова записала видеообращение вместе с двумя ветеранами.

— Дорогие ветераны, уважаемые земляки! День Победы — это надежда, уверенность в мирном будущем. Этот праведный справедливый мир отстояли миллионы людей. Сейчас его защищают потомки победителей — герои наших дней, на передовой специальной военной операции. Уважаемые югорчане, с Днем Победы, — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Напомним, редакция «КП-Югры» рассказывала, как пройдет праздник День Победы 9 мая 2023 года в Югре. На этот день властями запланированы торжественные мероприятия, акции и концерты.