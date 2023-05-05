День Победы в Югре 9 мая 2023 года: торжественные мероприятия, акции, афиши концертов, как пройдет и что посмотреть

Фото: архив администрации Нижневартовска

В 2023 году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 78 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией. Югра, как и другие регионы страны присоединится к праздничным акциям, концертами и различным мероприятиям. Рассказываем о Дне Победы в Югре 9 мая 2023 года: торжественные мероприятия, акции, афиши концертов, как пройдет и что посмотреть.

Всего в Югре в честь Дня Победы запланировано около 500 мероприятий, они пройдут не только 9 мая, но и в ближайшие к празднику даты. Одним из главных событий станет авиационный «Бессмертный полк» от пилотажной группы «Барсы». Они пролетят в небе над Югрой по следующему расписанию: 9 мая в 12:30 Нижневартовск, в 16:00 Мегион, Лангепас в 16:30, Сургут в 19:00. А 10 мая акция пройдет в Нефтеюганске в 12:15 и в Ханты-Мансийске в 19:00.

Ханты-Мансийск

В 11:00 на Центральной площади, парке им. Б. Лосева, автостоянке УМВД РФ по Югре, администрации города для жителей и гостей города откроется «Солдатский привал» (полевые кухни).

С 11:00 – 14:00 пройдут выездные концерты «фронтовых бригад», «Парад у дома ветерана».

С 11:00 до 15:00 состоится AR-выставка военной техники. Посмотреть её можно на площадке центрального входа Военного комиссариата Югры, парк Победы. Аркада парка им. Б. Лосева в это-же время ждет на спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы». А в КДЦ "Октябрь" состоится акция «Окопная свеча» по изготовлению окопных свечей для бойцов СВО.

В 12:00 Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева предлагает посетить экскурсию по фотовыставке, посвященной Гуманитарному корпусу Югры «Югра-Донбасс. Добровольцы».

В течение дня, а именно с 11:00 – 19:00 можно будет прийти в Музей Природы и Человека, чтобы посетить акцию «Письма с фронта» и ознакомиться с подлинными письмами бойцов и командиров Красной Армии.

Музей Природы и Человека также подготовил для югорчан тематический кинопоказ фильма о войне в рамках Майского фестиваля правильного кино. Он начнется в 13:00. Здесь же будет проходить мастер-класс по изготовлению памятного символа Победы.

В 13:00 пройдет музыкально-поэтический концерт «Фронтовое слово 1941… 2022…» в Ханты-Мансийском театре кукол.

Для любителей спорта в СК «Дружба» в 15:00 пройдет городская легкоатлетическая эстафета «Zа Победу!». Сам старт запланирована на 16:00. Участие может принять любой желающий, но нужно обязательно пройти регистрацию.

В 16:00 начнется праздничный концерт «Песни Великой Победы». (КТЦ «Югра-Классик», большой зал).

Сургут

В 11:00 запланировано памятно-мемориальное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оно состоится у мемориала Славы. А в 11:30 пройдет акция «Знамя Победы», которая охватит главные улицы города по разработанным маршрутам от мемориала Славы.

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, он пройдет в большом зале Сургутской филармонии в 12:00.

С 14:00 до 16:00 продлятся семейные мастер-классы в ТРЦ «Аура».

В 16:00 пройдет межмуниципальный молодежный автопробег в рамках акции «Бессмертный автополк».

Нижневартовск

Во дворах города бригада Центра национальных культур поздравит ветеранов с 78-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятия начнутся в 10:00 и 11:00 часов. В рамках выступления фронтовой бригады творческие коллективы учреждения и национальных общественных организаций исполнят песни военных лет.

С 13:00 до 17:00 часов на территории бывшей автостанции (напротив ДК «Октябрь») будет работать интерактивная площадка. Жителям и гостям города будут доступны площадки: караоке, электронный тир, «Школа молодого бойца», «Майский вальс», выставка экспонатов ЦД и ЮТТ «Патриот». Здесь также состоится кинопоказ документальной хроники о войне, будет работать импровизированная полевая кухня.

С 12:00 до 16:00 на площади Нефтяников пройдет творческий марафон «Вальс Победного мая». А с 16:00 до 20:00 здесь же будет работать интерактивная площадка «Стихи и песни военных лет», концертная программа творческих коллективов.

В 19:00 в фойе Городского драматического театра можно посетить концерт, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. В исполнении актеров прозвучат стихи и песни военных и послевоенных лет.

С мероприятиями в других городах Югры можно ознакомиться на официальных сайтах администраций. Стоит отметить, что в ХМАО шествия, парада военизированной техники, а также "Бессмертного полка" в традиционной форме в этом году в ХМАО не будет. Такое решение принято в знак солидарности с приграничными территориями, а также для обеспечения максимальной безопасности.