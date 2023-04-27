Фото: архив администрации Ханты-Мансийска

В городах Югры отменили парад Победы на 9 мая. Информацию «Комсомольской правде» подтвердили в администрациях югорских городов. Окончательного решения пока не приняли в Сургуте, его примут после собрания координационного совета, которое состоится завтра. Уже известно, что традиционного праздничного марша точно не будет в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягани.

- Шествия, парада военизированной техники, а также "Бессмертного полка" в традиционной форме в этом году в Нижневартовске не будет в знак солидарности с приграничными территориями, а также для обеспечения максимальной безопасности. Тем не менее, в городе будет создана праздничная атмосфера и пройдут мероприятия в первую очередь для ветеранов и в память о тех, кто обеспечил Победу над фашизмом 78 лет назад - рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Но несмотря на это решение 9 мая состоятся возложения цветов, выступления артистов, тематические выставки. Программа мероприятий буже размещена на информационных площадках органов местного самоуправления немного позднее.

Как отметили в городском информационном центре Ханты-Мансийска, в этом году в знак солидарности с жителями регионов России, где невозможно проведение «Бессмертного полка», организаторы акции решили перенести шествие в другие форматы.

- Почтить память фронтовиков и тружеников тыла, поблагодарить их за подвиги и самоотверженный труд предлагается офлайн и онлайн. Для этого можно разместить портреты защитников Родины, фото их наград и историю на стеклах машин. Главное, чтобы оформление не мешало обзору водителя. Таким образом, автолюбители смогут продлить традиционное шествие на целый день. Еще один способ поучаствовать в «Бессмертном полке» прикрепить фотографии героев к одежде или распечатать их на футболке. Присоединиться к акции можно и онлайн, рассказав о заслугах фронтовиков и тружеников тыла в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк, а также поставив их фотографию на аватарку - говорится в информации.

Но стоит отметить, что югорчан ждет зрелищное мероприятие: над Югрой пролетят «Барсы» с портретами героев Великой Отечественной войны. Акция «Бессмертный полк» в таком формате пройдет в небе над Сургутом, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Когалымом и Нижневартовском.

- 8 и 9 мая Бессмертный полк, традиционно пролетит с портретами героев в небе Югры, в день 78-ой годовщины Великой Победы 1945-го года. В честь тех, кто воевал в Великую Отечественную, кто отдал свою жизнь за Родину, во славу их бессмертного подвига, самолёты пилотажной группы «Барсы» пройдут единым строем над городами - сообщает пилотажная группа.