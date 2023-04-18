Над Югрой пролетят «Барсы» с портретами героев Великой Отечественной войны

Фото: пилотажная группа «Барсы»

В небе Югры 8-9 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом рассказали в телеграм-канале правительства ХМАО. Пилотажная группа «Барсы» пролетит с портретами героев над Сургутом, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Когалымом и Нижневартовском.

Сейчас организаторы акции принимают портреты родственников, которые сражались в Великой Отечественной войне. Их можно направить до 4 мая в паблик пилотажной группы «Барсы» в соцсети Вконтакте. Снимками будут украшены борты самолётов. Всего на них получится разместить больше 2 тысяч фото.

- В честь тех, кто воевал в Великую Отечественную, кто отдал свою жизнь за Родину, во славу их бессмертного подвига, самолёты пилотажной группы «Барсы» пройдут единым строем над городами ХМАО. Фотографии героев для размещения на бортах наших самолётов необходимо направить в сообщения группы с 17 апреля по 4 мая с пометкой "Бессмертный полк-23" - говорится в сообщении пилотажной группы.

Пилотажная группа Барсы