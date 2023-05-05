Энергетики провели диагностику электрических подстанций, питающих объекты крупных промышленных предприятий в ХМАО

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«Россети Тюмень» провели ультразвуковую диагностику высоковольтных подстанций, питающих объекты крупных промышленных предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе. После проведенных мероприятий специалисты смогут своевременно устранить скрытые дефекты оборудования и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

Ультразвуковой контроль является высокоточным и эффективным методом диагностики, основанном на распространении ультразвуковых волн через объект исследования. В электроэнергетике такая технология помогает обнаруживать внутренние микроскопические дефекты элементов ключевого энергооборудования.

Таким способом энергетики обследовали фарфоровые изоляторы выключателей 110 кВ на 7 центрах питания, которые обеспечивают электричеством объекты «Роснефти», «Транснефти», «Сибура» и «РЖД». По полученным данным специалисты смогли скорректировать перечень плановых мероприятий, чтобы повысить надежность двух высоковольтных подстанций. Одна из этих подстанций обеспечивает электроснабжение Мамонтовского месторождения, которое считается одним из крупнейших в России по размеру запасов нефти.