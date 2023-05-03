В ХМАО водитель иномарки насмерть сбил водителя, ремонтировавшего грузовик на трассе

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре

В Радужном произошло ДТП с погибшим. Жуткая авария, по информации ГИБДД, произошла в утром на 6 км автодороги «Радужный - Новоаганск».

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Volkswagen Amarok» не выдержал необходимый боковой интервал и наехал на 57-летнего мужчину, который проводил ремонт грузового транспортного средства на обочине. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре

На месте аварии работают полицейские, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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