В Сургуте 7-летняя девочка угодила под колеса «Chevrolet»

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте во дворе дома ребенка сбил водитель иномарки.

По данным ГИБДД, 40-летний водитель, управляя «Chevrolet», при выезде с жилой зоны он не уступил дорогу и наехал на 7-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Кроме того, за стуки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 12 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 61 водитель и 88 - за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД просят жителей Югры быть внимательнее на дорогах. Водителям необходимо быть осторожнее при движении в жилых зонах и дворовых территориях, а родителям, в свою очередь, следует напомнить детям правила поведения на улице, уделив особое внимание дорожным ситуациям.